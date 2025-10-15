Audi in Winnenden gestohlen: Diebstähle hochwertiger Autos nehmen im Rems-Murr-Kreis weiter zu

Diebe hochwertiger Autos haben erneut im Rems-Murr-Kreis zugeschlagen. Dieses Mal entwendeten sie in Winnenden einen Audi Q5. Allen gestohlenen Fahrzeugen ist eines gemein.

Erneut ist im Rems-Murr-Kreis ein hochwertiges Auto gestohlen worden. Und erneut handelt es sich um ein Fahrzeug, das mit dem Keyless-Go-System ausgestattet ist. Dieses Mal haben unbekannte Diebe in Winnenden zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie in der Nacht zum Mittwoch einen roten Audi Q5 im Wert von rund 40 000 Euro, der in der Goethestraße geparkt gewesen war.

Der Polizei zufolge entwendeten die Täter das Fahrzeug mit dem Kennzeichen WN-TZ 7314 im Zeitraum zwischen Dienstag, 22.10 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.40 Uhr. Auch dieses Fahrzeug ist – wie bei einigen Diebstählen zuvor – mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 0 71 95 / 69 40 entgegen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Aalen mitteilt, sind seit Anfang Oktober im Rems-Murr-Kreis insgesamt sechs hochwertige Karossen entwendet worden, zudem kam es zu zwei weiteren Diebstählen im Ostalbkreis. Alle entwendeten Fahrzeuge seien mit dem Keyless-Go-System ausgestattet.

Zur Verhinderung weiterer Taten gibt die Polizei folgende präventive Tipps, was speziell bei Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen zu beachten ist: