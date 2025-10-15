Audi in Winnenden gestohlen: Diebstähle hochwertiger Autos nehmen im Rems-Murr-Kreis weiter zu
Die Diebe stahlen einen roten Audi Q5 – ähnlich diesem abgebildeten Fahrzeug (Symbolfoto). Foto: Imago/Depositphotos

Diebe hochwertiger Autos haben erneut im Rems-Murr-Kreis zugeschlagen. Dieses Mal entwendeten sie in Winnenden einen Audi Q5. Allen gestohlenen Fahrzeugen ist eines gemein.

Erneut ist im Rems-Murr-Kreis ein hochwertiges Auto gestohlen worden. Und erneut handelt es sich um ein Fahrzeug, das mit dem Keyless-Go-System ausgestattet ist. Dieses Mal haben unbekannte Diebe in Winnenden zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie in der Nacht zum Mittwoch einen roten Audi Q5 im Wert von rund 40 000 Euro, der in der Goethestraße geparkt gewesen war.

 

Der Polizei zufolge entwendeten die Täter das Fahrzeug mit dem Kennzeichen WN-TZ 7314 im Zeitraum zwischen Dienstag, 22.10 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.40 Uhr. Auch dieses Fahrzeug ist – wie bei einigen Diebstählen zuvor – mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 0 71 95 / 69 40 entgegen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Aalen mitteilt, sind seit Anfang Oktober im Rems-Murr-Kreis insgesamt sechs hochwertige Karossen entwendet worden, zudem kam es zu zwei weiteren Diebstählen im Ostalbkreis. Alle entwendeten Fahrzeuge seien mit dem Keyless-Go-System ausgestattet.

Zur Verhinderung weiterer Taten gibt die Polizei folgende präventive Tipps, was speziell bei Fahrzeugen mit Keyless-Go-Systemen zu beachten ist:

  • Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.
  • Achten Sie auf verdächtige Personen in der Nähe Ihres Fahrzeugs, insbesondere solche mit technischen Geräten oder Antennen, da diese auf den Versuch einer Funkstreckenverlängerung zum Diebstahl Ihres Fahrzeugs hinweisen könnte.
  • Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeugs, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion an, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste am Schlüssel die Keyless Funktion ganz auszuschalten.
  • Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt. Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.
 