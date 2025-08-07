Audi in Renningen beschädigt: Täter flüchten aus Hinterhof

1 Unbekannte haben einen Audi in Renningen beschädigt (Symbolbild). Foto: dpa

Drei Reifen zerstochene Reifen und verkratzter Lack an einem geparkten Audi in Renningen: Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in der Nacht zum Donnerstag.











Mutmaßlich zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag ein geparktes Fahrzeug in Renningen beschädigt. Im Hofbereich eines Wohnhauses in der Zeppelinstraße hatte ein Anwohner laut der Polizei gegen 3.50 Uhr zunächst Geräusche gehört. Beim Nachsehen erkannte er zwei Personen, die sich an einem geparkten Audi zu schaffen machten. Diese Recherche bekamen wiederum die Eindringlinge mit, die daraufhin zu Fuß flüchteten. Der Anwohner stellte dann fest, dass sowohl drei Reifen am geparkten Audi zerstochen sowie der Lack auf beiden Fahrzeugseiten verkratzt worden waren. Zudem wurde ein Teil des linken hinteren Türgriffs abgerissen. Die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Einer der Täter soll der Beschreibung nach dunkle Haare und einen Vollbart haben. Er hatte einen roten Kapuzenpullover an und trug eine Bauchtasche mit sich. Zum zweiten Täter ist nur bekannt, dass dieser dunkle Kleidung getragen haben soll. Das Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152 / 605-0, bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.