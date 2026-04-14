Auch wegen Angst vor Krebs: Kerstin Ott ließ sich die Oberweite entfernen

1 Kerstin Ott hat erstmals öffentlich über ihre Brust-OP gesprochen. Foto: imago/Agentur Matthias Wehnert/M. Gränzdörfer

Kerstin Ott ließ sich vor ein paar Jahren die Oberweite entfernen, wie sie nun erstmals verriet. Hauptgrund dafür war ihre Angst vor Krebs.











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Kerstin Ott (44) hat sich vor einigen Jahren die Oberweite entfernen lassen. In Bettina Böttingers (69) Podcast "Zwischen den Zeilen" sprach die Schlagersängerin erstmals über ihre Entscheidung. Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr habe sie "extreme Probleme" mit ihrer Figur gehabt, erklärte sie. "Ich habe mir auch die Oberweite damals wegnehmen lassen", so Ott. Der Schritt sei für sie einerseits eine Frage des persönlichen Wohlbefindens gewesen - die Brüste seien ihr nie wichtig gewesen, im Gegenteil "mich hat das eher gestört". Deshalb habe sie "das vor ein paar Jahren korrigieren lassen". Ott ergänzte: "Aber auch, weil ich Angst vor Brustkrebs habe." Krebs habe in ihrer Familie "gewütet".