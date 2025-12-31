Auch Vorfälle in Stuttgart: Mehr Menschen in Baden-Württemberg werden Opfer von K.-o.-Tropfen

Auf dem Cannstatter Wasen, bei einer Halloween-Party oder einem Motorsport-Event: Zuletzt wurden in Stuttgart immer wieder Menschen Opfer von K.-o.-Tropfen. Wie ist die Lage im Land?
Kurz beim Feiern nicht aufgepasst und schnell kann die fröhliche Partynacht zum Alptraum werden: Der Missbrauch von K.-o.-Tropfen macht der Polizei in Baden-Württemberg immer häufiger zu schaffen. Für 2025 rechne man sowohl bei der Zahl der Fälle als auch bei der Zahl der Opfer mit einem Anstieg, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit.