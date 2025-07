Auch viele weitere Stars vor Ort: Wimbledon: Leonardo DiCaprio ausnahmsweise ganz ohne Cap

1 In Wimbledon kann Leonardo DiCaprio auch ohne Baseballcap breit grinsen. Foto: Stephen Lock/i-Images/Polaris/ddp

Wimbledon bleibt auch am Freitag angesagter Treffpunkt für Promis und Sternchen. Zu den Top-Gästen gehörte am 11. Juli kein geringerer als Hollywoodstar Leonardo DiCaprio - und das sogar ohne Baseballcap.











Häufig sieht man Leonardo DiCaprio (50) in der Öffentlichkeit mit Baseballcap oder sonstiger Kopfbedeckung und geradezu vermummt. Für einen Wimbledon-Besuch am 11. Juli entschied sich der Hollywoodstar ausnahmsweise einmal gegen eine Kappe. Auf Bildern ist der Schauspieler in grauem Blazer und weißem T-Shirt zu sehen. Und auch eine Sonnenbrille durfte nicht fehlen. Er wirkt auf manchen Aufnahmen in das Match vertieft, auf anderen grinst er breit.