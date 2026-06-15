Während Stars wie Timothée Chalamet und Ben Stiller beim NBA-Spiel direkt am Court saßen, verfolgte Prinz Harry die Partie aus der achten Reihe. Der Herzog von Sussex war nicht der einzige prominente Gast, der es nicht in die begehrte Promi-Reihe schaffte.
Es ist der Platz, der zählt - nicht nur in der britischen Thronfolge, sondern auch beim Promi-Spotting am Spielfeldrand. Beim Aufeinandertreffen der New York Knicks und der San Antonio Spurs am Samstagabend reihten sich die Stars in der Front Row des Frost Bank Center in San Antonio aneinander: Timothée Chalamet und Ben Stiller saßen direkt am Court, also mittendrin im Geschehen des fünften und entscheidenden Spiels der NBA Finals.