Während Stars wie Timothée Chalamet und Ben Stiller beim NBA-Spiel direkt am Court saßen, verfolgte Prinz Harry die Partie aus der achten Reihe. Der Herzog von Sussex war nicht der einzige prominente Gast, der es nicht in die begehrte Promi-Reihe schaffte.

Es ist der Platz, der zählt - nicht nur in der britischen Thronfolge, sondern auch beim Promi-Spotting am Spielfeldrand. Beim Aufeinandertreffen der New York Knicks und der San Antonio Spurs am Samstagabend reihten sich die Stars in der Front Row des Frost Bank Center in San Antonio aneinander: Timothée Chalamet und Ben Stiller saßen direkt am Court, also mittendrin im Geschehen des fünften und entscheidenden Spiels der NBA Finals.

Prinz Harry hingegen verfolgte die Partie aus deutlich größerer Distanz. Der Herzog von Sussex hatte lediglich in der achten Reihe des Stadions Platz gefunden. An seiner Seite befand sich JP Lane, ein Veteran der US-Armee und Purple-Heart-Träger, der bei den Warrior Games antritt.

Nicht der einzige Promi in den hinteren Reihen

Harry war an diesem Abend nicht der einzige bekannte Name, der es nicht in die begehrte Promi-Reihe schaffte. Auch "Euphoria"-Star Sydney Sweeney und ihr Freund Scooter Braun mussten mit weiter hinten gelegenen Plätzen vorliebnehmen, ebenso Schauspieler Billy Baldwin.

Für welches Team der frühere Militärpilot an diesem Abend die Daumen drückte, blieb offen. Harry hat sich über die Jahre nie öffentlich zu einer Vorliebe für einen NBA-Klub bekannt.

Ein verwirrender Moment mit Spike Lee

Für Gesprächsstoff sorgte zudem eine kurze Begegnung mit Regisseur Spike Lee, der ebenfalls vor Ort war. Der New Yorker Filmemacher hatte beobachtet, wie Harry vor ihm einen Freund umarmte, und sprach den Herzog daraufhin an. Harry drehte sich um, erkannte den oscarprämierten Knicks-Fan und streckte ihm die Hand entgegen.

Doch statt einzuschlagen, deutete Lee zunächst nur mit dem Finger auf ihn und sagte etwas in seine Richtung - eine Szene, die als Video viral ging. Harry legte daraufhin etwas unbeholfen seine Hand auf Lees Brust, griff dann über und schüttelte dem Regisseur doch noch kurz die Hand. Laut "Daily Mail" wies ein Sprecher des Herzogs später Mutmaßungen zurück, dass Lee ihn absichtlich brüskiert habe - das sei "Unsinn".