Auch Tom Cruise rockte mit: Promi-Aufgebot bei Oasis-Reunion in Wembley

Das Oasis-Comeback in London wurde zum Promi-Event: Tom Cruise, Dua Lipa und Joko Winterscheidt ließen sich die lange ausverkauften Reunion-Konzerte der Kultband in der britischen Hauptstadt nicht entgehen.

Oasis sind nach 16 Jahren Pause wieder für mehrere Konzerte zurück im Wembley-Stadion: Dieses Ereignis versammelte am Wochenende nicht nur 90.000 begeisterte Fans pro Konzert, sondern auch eine illustre Schar von Prominenten, die sich das historische Comeback der Gallagher-Brüder nicht entgehen lassen wollten.

Ganz vorne mit dabei: Hollywood-Superstar Tom Cruise (63). Der "Mission: Impossible"-Star war bereits am Freitag im Stadion, hielt sich dezent in der Sitzplatz-Sektion auf und genoss die Wiedervereinigung von Liam (52) und Noel Gallagher (58) sichtlich. An seiner Seite: Rapper Goldie, der mit bürgerlichem Namen Clifford Joseph Price heißt und während des Konzerts ein Selfie mit dem Action-Helden schoss.

VIP-Bereich wird zur Promi-Lounge

Besonders lebhaft ging es im VIP-Bereich zu: Pop-Sensation Dua Lipa (29) feierte dort ausgelassen mit ihrem Verlobten, Schauspieler Callum Turner (35). Das Paar gesellte sich zu Noel Gallaghers Tochter Anaïs, die ein Video der beiden veröffentlichte, wie sie Arm in Arm den Oasis-Klassiker "Don't Look Back in Anger" mitsangen.

Auch in Deutschland scheute man keine Mühe, um die legendäre Britpop-Band live zu sehen: Moderator Joko Winterscheidt (46) war ebenfalls zu dem Musikspektakel gereist und postete glückstrunken: "Unfassbar dankbar. Für die Freunde, die dabei waren und es möglich gemacht haben. Für die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Für die Erfahrung, diese Band Live zu sehen und @richardashcroftofficial mit 'Bitter Sweet Symphony' als Vorband. Leck mich an Arsch. Es war sooo gut."

Ein Kollege von Winterscheidt war ebenfalls vor Ort: Matthias Opdenhövel (54). Auch er postete mehrere Fotos und Videos von dem Erlebnis und schrieb dazu in Anlehnung an den Oasis-Song: "Definitely Wembley".

Auch die britische Moderatorin Fearne Cotton (43) ließ sich die Show nicht entgehen und mischte sich unter die prominenten Zuschauer.

Promi-Pilgerfahrt quer durch Großbritannien

Doch nicht nur in London war das Interesse der Prominenten groß. Auch in anderen Städten der Tour wollten sich Stars das Oasis-Comeback nicht entgehen lassen. In Cardiff wurden unter anderem Model Cara Delevingne (32) und Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich (61) gesichtet, die beide begeistert zu den Hits der Britpop-Legenden tanzten.

Beim emotionalen Auftritt in Manchester, der Heimatstadt der Gallagher-Brüder, sorgte ein ganz besonderer Gast für Aufsehen: Pep Guardiola (54), Trainer von Manchester City, besuchte gemeinsam mit seiner Tochter das Konzert.