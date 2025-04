Gerade erst hatten sich Michelle Williams (44) und ihr Ehemann Thomas Kail (48) bei einem seltenen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt im Rahmen der neuen Serie "Dying for Sex" gezeigt. Jetzt wird bekannt, dass das Paar sein drittes gemeinsames Baby bekommen haben soll.

Williams und Kail "könnten nicht glücklicher sein"

Hollywoodschauspielerin Williams, die seit 2020 mit Kail verheiratet ist, hat gemeinsam mit dem Regisseur bereits zwei Kinder. Aus einer Beziehung mit dem verstorbenen Schauspieler Heath Ledger (1979-2008) besitzt sie zudem eine 19-jährige Tochter namens Matilda. Vor rund sechs Wochen sollen Williams und Kail über eine Leihmutter wieder Eltern geworden sein, wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf eine nicht näher benannte Quelle berichtet. Die demnach sechsköpfige Familie sei auch in ihrer Nachbarschaft in New York gemeinsam gesichtet worden.

"Sie könnten nicht glücklicher sein, ihre Familie zu erweitern, und Matilda ist ganz vernarrt in ihre jüngeren Geschwister", wird der Insider zitiert. Bisher wurde jedoch nicht offiziell mitgeteilt, ob die Familie tatsächlich Zuwachs bekommen hat. Weder die Schauspielerin noch der Regisseur haben sich bislang zu der Angelegenheit geäußert.

Michelle Williams steht bereits seit den 1990ern vor der Kamera. Bekannt wurde sie vor allem durch die Rolle der Jen Lindley im Serienklassiker "Dawson's Creek". Es folgten unter anderem Engagements in Filmen wie "Brokeback Mountain", "Manchester by the Sea" und "Die Fabelmans". Bisher wurde sie schon fünf Mal für einen Oscar nominiert.