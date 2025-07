Auch The Residence betroffen: Netflix setzt gleich drei Serien ab

1 "The Residence": Von Netflix nach nur einer Staffel abgesetzt. Foto: Jessica Brooks/Netflix

Traurige Gewissheit für Fans von drei neuen Netflix-Serien: Der Streamingdienst hat unter anderem die Murder-Mystery "The Residence" abgesetzt. Auch zwei weitere neue Produktionen sind betroffen.











Der Streamingdienst Netflix konnte in den vergangenen Monaten mit Neustarts schon einige große Erfolge feiern - etwa mit der britischen Crime-Serie "Adolescence" oder zuletzt der dritten Staffel von "Squid Game", die beide zum kulturellen Phänomen wurden. Drei anderen Netflix-Serien, die zuletzt neu auf dem Streamingdienst erschienen waren, ist hingegen nicht so viel Erfolg beschieden. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, setzte Netflix die Murder-Mystery "The Residence", die Comedy-Serie "No Good Deed" und das in einer Notaufnahme spielende Medizindrama "Pulse" jetzt nach nur je einer Staffel direkt wieder ab.