Auch The BossHoss sind am Start: Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden kommen zum Wiener Opernball

Der Wiener Opernball verspricht natürlich auch in diesem Jahr reichlich Gesprächsstoff. Comedian Oliver Pocher und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden werden wieder gemeinsam vor Ort sein. Pikant: Im Vorjahr war seine andere Ex Amira Aly zu Gast.
Wenn am 12. Februar die Wiener Staatsoper ihre Pforten für den Ball der Bälle öffnet, dürfte ein Paar für besonders viel Blitzlichtgewitter sorgen: Comedian Oliver Pocher (47) und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) werden der Veranstaltung gemeinsam einen Besuch abstatten. Das gab das österreichische Unternehmer-Paar Kaltenegger gegenüber der Zeitung "Kurier" bekannt.