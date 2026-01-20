Auch The BossHoss sind am Start: Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden kommen zum Wiener Opernball

Der Wiener Opernball verspricht natürlich auch in diesem Jahr reichlich Gesprächsstoff. Comedian Oliver Pocher und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden werden wieder gemeinsam vor Ort sein. Pikant: Im Vorjahr war seine andere Ex Amira Aly zu Gast.

Wenn am 12. Februar die Wiener Staatsoper ihre Pforten für den Ball der Bälle öffnet, dürfte ein Paar für besonders viel Blitzlichtgewitter sorgen: Comedian Oliver Pocher (47) und seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) werden der Veranstaltung gemeinsam einen Besuch abstatten. Das gab das österreichische Unternehmer-Paar Kaltenegger gegenüber der Zeitung "Kurier" bekannt.

Die beiden Geschäftsleute haben sich offenbar Großes vorgenommen. Sie wollen niemand Geringeren als den verstorbenen Richard Lugner (1932-2024) beerben, der jahrzehntelang mit seinen spektakulären Stargästen für Schlagzeilen sorgte. "Beim Opernball habe ich das immer gut gefunden vom Herrn Lugner, auch wenn viele geschimpft haben. Er hat einen Schwung reingebracht. Und wir haben gesagt, wir machen das weiter!", erklärte Kaltenegger dem Blatt.

Dass die Wahl ausgerechnet auf Oliver Pocher fiel, kommt nicht von ungefähr. Der Comedian sei perfekt für das Konzept der Kalteneggers geeignet: "Ich glaube, wir ergänzen uns gut. Oliver Pocher ist ja auch sehr extravagant und wir sind auch nicht im normalen Leben drinnen. Ich glaube, wir werden Spaß haben", so der Unternehmer.

Für Pocher und Meyer-Wölden ist es nicht der erste gemeinsame Opernball-Auftritt: Bereits 2024 schwang das Ex-Paar gemeinsam übers Parkett. Im vergangenen Jahr war dann seine andere Ex-Frau Amira Aly (32) zu Gast und zog damals alle Blicke auf sich.

Kampf um Lugners Erbe

Seit dem Tod von Richard Lugner ist in der Wiener Society ein regelrechter Wettlauf entbrannt. Wer übernimmt die Rolle des Glamour-Garanten? Die Kalteneggers sind dabei nicht die einzigen Anwärter. Die "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner haben sich ebenfalls prominente Verstärkung gesichert.

In ihrer Loge werden diesmal die Musiker von The BossHoss erwartet. Sascha Vollmer (54) und Alec Völkel (53) tauschen für einen Abend ihre Cowboystiefel gegen Tanzschuhe. "Wir freuen uns extrem, dass Alec Völkel und Sascha Vollmer mit uns ihr Opernball-Debüt feiern!", verkündeten Lameraner und Weiss. Auch Influencerin und Moderatorin Nadine Mirada (37) soll in ihrer Loge Platz nehmen.