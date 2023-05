Flughafen weist illegale Parker in die Schranken

9 Manchmal wird es auf der Terminalvorfahrt sehr eng, manchmal herrscht hier fast eine Blockade, weil sich Zubringer und abfliegende Reisende viel Zeit lassen. Foto:

Autofahrer werden bald schon ein Ticket ziehen müssen, wenn sie auf der Abflugebene vor den Terminals halten wollen, um Flugreisende abzusetzen. Einige Minuten soll der Halt zwar gebührenfrei sein, doch danach werden saftige Gebühren fällig.









Stuttgart - Vor den Fluggastgebäuden in Echterdingen herrscht in Stoßzeiten mit viel Verkehr manchmal ein kleines Chaos: Manche Autofahrer pfeifen auf das Halteverbot mit dreiminütiger Ausnahmeregelung für das Absetzen von Reisenden. Sie stellen die Vorfahrt auf der Abflugebene der Terminals mit Autoblech voll und machen damit auch für Rettungsfahrzeuge die Durchfahrt schwer. Deswegen zieht die Flughafengesellschaft jetzt die Notbremse. Nach Informationen unserer Zeitung will sie im kommenden Frühjahr die Zufahrt regeln und reglementieren.