Amateur-Fußball in Baden-Württemberg geht vorzeitig in die Winterpause

1 Auch die Spiele der Stuttgarter Kickers werden ins neue Jahr verlegt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Paukenschlag im baden-württembergischen Amateur-Fußball: Alle für 2021 angesetzten Verbandsspiele werden abgesetzt – und ins neue Jahr verlegt. Die Hintergründe der drastischen Entscheidung.















Stuttgart - Die Fußballverbände in Baden-Württemberg ziehen drastische Konsequenzen aus der sich zuspitzenden Corona-Lage. Der Amateursport geht mit sofortiger Wirkung in die vorzeitige Winterpause, wie der Württembergische Fußballverband (WFV) am Freitag auf seiner Homepage mitteilte. Das heißt: Alle für 2021 angesetzten Verbandsspiele werden abgesetzt und ins neue Jahr verlegt werden.

Die Entscheidung war am Abend noch vor der offiziellen Verkündung der neuen Coronaverordnung durch die grün-schwarze Landesregierung gefallen. „Zu erwarten ist jedoch, dass jedenfalls eine Kabinennutzung ab morgen nur noch unter 2G-Plus-Voraussetzungen möglich sein wird, möglicherweise gilt dies zudem auch für die Sportausübung“, erklärte der Verband verärgert. Wegen dieser Rechtsunsicherheit und ganz kurzfristig zu erwartender Verschärfungen sei eine Fortsetzung des Spielbetriebs nicht vertretbar.

Die Entscheidung trifft auch die Stuttgarter Kickers in der Oberliga. So wird die Partie am Samstag (4. Dezember) in Walldorf, das Heimspiel in der kommenden Woche gegen Freiberg erst im kommenden Jahr stattfinden. Voraussichtlich sei auch das wfv-Pokalspiel in Nagold betroffen, teilten die Blauen am Freitagabend auf ihrem Facebook-Kanal mit.

„Wir halten einen Spielbetrieb unter diesen Bedingungen für nicht mehr zumutbar. Unsere Vereine haben all die Regelungen in den vergangenen Wochen mit viel Engagement und Disziplin umgesetzt“, wird WFV-Präsident Matthias Schöck in der Mitteilung zitiert. „Über Nacht Tests für das ganze Team zu organisieren, das können wir von niemandem verlangen“, so das ernüchternde Fazit des Verbandsbosses.

Amateur-Verbände reagieren verärgert

In der Mitteilung kommt der Ärger der Betroffenen deutlich zum Ausdruck. Wörtlich heißt es: „Dass die neuen, drastischen Einschränkungen im Breitensport erst am Freitagabend veröffentlicht werden sollen und bereits am Folgetag gelten werden, halten die Präsidenten für äußerst unglücklich.“

Auch Ronny Zimmermann, der Präsident des Badischen Fußballverbandes, kommt zu Wort: „Wir müssen uns bei unseren Vereinen für die Kurzfristigkeit dieser Entscheidung entschuldigen. Wir haben alles daran gesetzt, unseren Vereinen das Fußballspielen zu ermöglichen, wurden aber von den neuen Maßnahmen vollkommen überrascht.“

Mit der Absetzung aller Spiele im Kalenderjahr 2021 ruht der Spielbetrieb im Amateurfußball in ganz Baden-Württemberg bis zum Ende der Winterpause. Dies gilt auch für die Oberligen Baden-Württemberg (Herren, Frauen, Jugend). Trainingsmöglichkeiten bestehen für Mannschaften nach wie vor unter den Vorgaben der Corona-Verordnung Sport.