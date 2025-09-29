Auch seine Freundin feiert mit: Mit Bill & Ted-Co-Star: Keanu Reeves begeistert am Broadway

Keanu Reeves feiert sein Debüt auf einer Broadway-Bühne - und das gleich in einem absoluten Klassiker und an der Seite seines Co-Stars aus seinen Kultfilmen um "Bill & Ted". Bei der Premierenfeier zeigte sich Keanu Reeves verliebt mit Freundin Alexandra Grant - trotz dementierter Hochzeitsgerüchte.
Keanu Reeves (61) lässt sich für sein Broadway-Debüt feiern. Am Sonntag stand der "Matrix"-Star erstmals auf einer Bühne der legendären Theatermeile in New York City. Für seinen ersten Broadway-Auftritt hatte sich Reeves einen echten modernen Klassiker ausgesucht: "Warten auf Godot", Samuel Beckett (1906-1989) absurdes Theaterstück von 1952.