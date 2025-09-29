Auch seine Freundin feiert mit: Mit Bill & Ted-Co-Star: Keanu Reeves begeistert am Broadway

Keanu Reeves feiert sein Debüt auf einer Broadway-Bühne - und das gleich in einem absoluten Klassiker und an der Seite seines Co-Stars aus seinen Kultfilmen um "Bill & Ted". Bei der Premierenfeier zeigte sich Keanu Reeves verliebt mit Freundin Alexandra Grant - trotz dementierter Hochzeitsgerüchte.

Keanu Reeves (61) lässt sich für sein Broadway-Debüt feiern. Am Sonntag stand der "Matrix"-Star erstmals auf einer Bühne der legendären Theatermeile in New York City. Für seinen ersten Broadway-Auftritt hatte sich Reeves einen echten modernen Klassiker ausgesucht: "Warten auf Godot", Samuel Beckett (1906-1989) absurdes Theaterstück von 1952.

Den Machern ist ein Besetzungscoup gelungen. Alex Winter (60) steht neben Keanu Reeves auf der Bühne. Die beiden spielten 1989, 1991 und 2020 im Kino die zeitreisenden Kumpel Bill und Ted. Nun verkörpern sie im Theater die Landstreicher Wladimir und Estragon, die vergebens auf Godot warten. Stillstand statt Jagd durch die Jahrhunderte.

Keanu Reeves mit Freundin Alexandra auf schwarzem Teppich

Zur Premiere von "Warten auf Godot" im Hudson Theatre erschien Keanu Reeves mit Freundin Alexandra Grant (52). Nachdem sie erst kürzlich Gerüchte über eine Hochzeit dementiert hatten, zeigten sie sich händchenhaltend auf dem roten Teppich. Der allerdings ein schwarzer war.

Alexandra Grant posierte auf dem schwarzen Teppich mit einem bodenlangen Kleid in derselben Farbe. Dazu trug sie eine helle Perlenkette. Keanu Reeves gab sich exzentrischer. Er hatte ein schwarzes Sakko über graue Nadelstreifenhosen gezogen, dazu eine ebenfalls graue Krawatte. An den Füßen trug er braune Stiefel mit orangefarbenen Schnürsenkeln.

Keanu Reeves und Alexandra Grant sind seit 2019 offiziell ein Paar. Gerüchten, bereits verheiratet zu sein, begegneten sie gerade humorvoll in den sozialen Medien. "Ich teile das hier, um euch für die Gratulationen zu unserer Hochzeit zu danken", schrieb Grant auf Instagram zu einem Kussbild mit Keanu. "Nur haben wir nicht geheiratet", schrieb die Künstlerin als Pointe.