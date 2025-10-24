Reese Witherspoon (49) gratuliert ihrem Sohn Deacon Reese Philippe (22) mit einem Post auf Instagram zum Geburtstag. "Alles Gute zum 22. Geburtstag, mein wundervoller Sohn! Ich liebe dich so sehr, Kumpel", schreibt die Schauspielern zu ihrem Beitrag. Zu den herzlichen Worten fügt Witherspoon eine Serie privater Schnappschüsse von sich mit ihrem Sohn hinzu. Auf ein Bild von Deacon hinter einem DJ-Pult folgen drei Bilder, die das Duo gemeinsam zeigen - in verschiedenen Lebensphasen von Deacon.

Deacon Philippe: "Es wird besser, hab Vertrauen!" Deacons Vater, Ryan Philippe (51), kommentierte den Beitrag seiner Ex-Frau mit den Worten: "Haben wir gut gemacht". Außerdem gratulierte er seinem Sohn via Instagram-Story zum Geburtstag. "Meine nicht mehr so kleine Legende. Niemand ist wie du", schreibt er zu einem Babyfoto, dass Deacon selbst zu einer Reihe Geburtstagsbilder gepostet hat. Er schrieb zu seinem eigenen Bild: "Es wird besser werden, kleiner Mann. Hab Vertrauen".

Mit Ryan Philippe hat Reese Witherspoon neben Deacon noch die Tochter Ava Elizabeth Philippe (26). Das Paar war von 1999 bis 2008 verheiratet. 2011 heiratete Witherspoon Jim Toth (55), mit dem sie Sohn Tennessee James Toth (13) hat. 2023 ließen sich die beiden scheiden.

Deacons Schwester Ava Elizabeth kommentierte seine geposteten Bilder ebenfalls. Sie schrieb: "Du bist der Beste!". Außerdem veröffentlichte sie zwei Schnappschüsse von Deacon in ihren Instagram-Stories und wünschte: "Hoffentlich wird dieser Geburtstag so lustig wie du selbst bist".

Reese Witherspoon sprach in einem früheren Interview in der "Drew Barrymore Show" mit ihrer Schauspielkollegin darüber, dass das Mutter-Dasein während der Schauspielkarriere nicht immer einfach war, dass sich die "Opfer aber wirklich gelohnt haben". Sie sagte: "Es gibt viele Kompromisse... Man hat das Gefühl, das ist es, was mich sonntags aufstehen lässt. Es sind nicht die Filme oder mein Job, es sind meine Kinder. Mutter zu sein ist wirklich toll, es ist ein großer Teil meines Lebens. Ich würde sagen, es ist der größte Teil meines Lebens."