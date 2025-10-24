Zum 22. Geburtstag von Sohn Deacon veröffentlicht Reese Witherspoon private Bilder aus dem Familienalbum. Die Fotos zeigen das Duo in verschiedenen Lebensphasen.
Reese Witherspoon (49) gratuliert ihrem Sohn Deacon Reese Philippe (22) mit einem Post auf Instagram zum Geburtstag. "Alles Gute zum 22. Geburtstag, mein wundervoller Sohn! Ich liebe dich so sehr, Kumpel", schreibt die Schauspielern zu ihrem Beitrag. Zu den herzlichen Worten fügt Witherspoon eine Serie privater Schnappschüsse von sich mit ihrem Sohn hinzu. Auf ein Bild von Deacon hinter einem DJ-Pult folgen drei Bilder, die das Duo gemeinsam zeigen - in verschiedenen Lebensphasen von Deacon.