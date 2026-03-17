"Let's Dance"-Kandidatin Betty Taube erinnerte sich in einem Interview an die Zeit mit ihrer alkoholkranken Mutter - und wie das Kinderheim sie wahrscheinlich rettete. Doch es gibt auch positive Erinnerungen an ihre Mutter.
Model Betty Taube (31) schlägt sich bei "Let's Dance" (RTL) bisher prächtig. Mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel (31) holte sie in Folge zwei die zweitmeisten Jurypunkte. Bei der Herausforderung hilft ihr das Motto: "Da musst du durch als Lurch, wenn du Frosch werden willst". Den Spruch hat sie von ihrer Mutter, wie Taube im Interview mit "RTL" verrät. Mit ihrer Kindheit verbindet sie aber auch viele negative Erlebnisse, wie sie dem Sender erzählte.