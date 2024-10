Staraufgebot bei der neuen "Holiday on Ice"-Show "Horizons": Neben Sarah Engels und Loi wird auch Sasha als Gaststar zu sehen sein. Der Sänger wird seine Songs "Lucky Day" und "If you believe" performen.

Premiere für Sasha (52): Der Sänger ist neben Sarah Engels (31) und Loi (22) einer der Gaststars der neuen "Holiday on Ice"-Show "Horizons", die ab November die Eisflächen in 22 deutschen Städten in eine Großstadtbühne verwandelt.

Sasha: "Mir geht es ausgezeichnet"

"Ich freue mich sehr, ein kleiner Teil einer großartigen Show zu werden sowie auf das Publikum und die vielen magischen Momente, die das ganze Team jeden Abend auf die Eisfläche zaubern wird", schwärmt Sasha im Interview. Seine gesundheitlichen Probleme, die ihn im vergangenen Jahr zu einer Tourabsage gezwungen hatten, scheint der Sänger längst hinter sich gelassen zu haben. "Mir geht es ausgezeichnet", freut sich der Vater eines fünfjährigen Sohnes. "Ich hatte einen tollen Sommer, den ich im Herbst sogar noch ein bisschen mit meiner Familie auf Kreta verlängern durfte. Ich kann mich also nicht beklagen."

Lesen Sie auch

Drei besondere Gaststars

Sasha wird bei insgesamt fünf Shows als Gaststar zu sehen sein und seine Hits "Lucky Day" und "If you believe" performen. "Die 'Holiday on Ice'-Show 'Horizons' ist eine Hommage an die einzigartige Dynamik von Großstädten, die endlosen Möglichkeiten. Meine Songs passen sehr gut dazu, weil es manchmal Glück braucht, aber der Glaube daran genauso wichtig ist", führt der Sänger aus.

Sarah Engels wird in drei Shows zu sehen sein und die Songs "Für immer" und "Te amo mi amor" zum Besten geben. Für die Sängerin ist es ein Comeback auf dem Eis. Die 31-Jährige war bereits in der Saison 2019/2020 als Eislauf-Act bei den Shows "Supernova" und "Showtime" zu sehen, bei "Horizons" ist sie als Sängerin dabei.

Mit ihrem Pop-Song "Gold" sowie einer neuen, bisher noch unveröffentlichten Ballade wird Stimmwunder Loi bei zwei Shows auf der Bühne stehen. Startschuss für die neue Show "Horizons" ist am 13. November in Grefrath, den Schlusspunkt setzt Düsseldorf am 25. April 2025.

Wie macht sich Sasha auf dem Eis?

Sasha plant die Show ganz privat in der Vorweihnachtszeit zu besuchen. "Ich möchte gerne mit meiner Frau, meinen Schwiegereltern und meinem Sohn kommen, um die Show einmal mit meiner Familie zu erleben." Und wie sieht es mit seinen Qualitäten auf dem Eis aus? "Ich glaube, das letzte Mal Schlittschuhlaufen war für mich mit circa 15 Jahren in der Eishalle Echtrop bei Soest", erinnert er sich. "Ich war eigentlich gar nicht so schlecht, wollte aber bei der Eisdisko meiner damals Angebeteten imponieren und es ist natürlich passiert, was dann passiert, wenn man zu viel will, ich habe mich ordentlich hingelegt. Aber ich denke es wird mal wieder Zeit sich die Schlittschuhe anzuschnallen, das macht nämlich einen Riesenspaß! Der Sound, den die Kufen auf dem Eis machen, finde ich sehr magisch", schwärmt der Sänger.