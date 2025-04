Auch Sandra Hüller spielt mit: Project Hail Mary: Erster Blick mit Ryan Gosling

1 Die nächste Hauptrolle für Hollywoodstar Ryan Gosling. Foto: imago/ZUMA Wire

"Project Hail Mary" von "Der Marsianer"-Autor Andy Weir wird mit Ryan Gosling und Sandra Hüller verfilmt. Der Hollywoodstar hat auf der CinemaCon erste Szenen präsentiert.











US-Autor Andy Weir (52) hat bereits mit seinem Debütroman "Der Marsianer" in der Buch- und Filmwelt für Aufsehen gesorgt. Auch sein dritter Roman, "Project Hail Mary", wird verfilmt und auf die große Leinwand kommen. In zwei der Rollen werden Hollywoodstar Ryan Gosling (44) und die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (46) zu sehen sein. Auf der US-Branchenmesse CinemaCon hat Gosling jetzt erste Szenen präsentiert, wie unter anderem das Magazin "The Hollywood Reporter" berichtet.