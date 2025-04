Auch Russell Crowe nimmt Abschied: DiCaprio, Scorsese und mehr: So würdigen die Hollywoodstars den Papst

1 Martin Scorsese traf mehrfach Papst Franziskus, hier im Jahr 2023. Foto: imago images/Independent Photo Agency Int.

Für Leonardo DiCaprio war er ein großer Umweltschützer, Whoopi Goldberg vergleicht ihn mit einem volksnahen Vorgänger. So erinnern sich die Hollywoodstars an Papst Franziskus, von Martin Scorsese bis Russell Crowe.











Nach dem Tod von Papst Franziskus (1936-2025) am Ostermontag verneigen sich etliche Hollywoodstars vor dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Martin Scorsese (82) meldete sich gegenüber "Variety" zu Wort. "Er war in jeder Hinsicht ein bemerkenswertes menschliches Wesen", schrieb der Regisseur, der in seiner Jugend katholischer Priester werden wollte. "Er erkannte seine eigenen Schwächen an. Er strahlte Weisheit aus. Er strahlte Güte aus. Er hatte ein eisernes Engagement für das Gute", so Scorsese weiter.