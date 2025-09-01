Das lange Warten hat ein Ende, die beliebte Telenovela "Sturm der Liebe" kehrt aus der Sommerpause zurück. Hier eine Vorschau auf die ersten Episoden. Und auch "Rote Rosen" startet am 1. September mit neuen Folgen.
"Sturm der Liebe" kehrt am 1. September aus der Sommerpause zurück und das im Jubiläumsjahr: Die beliebte ARD-Telenovela wird 20 Jahre alt und zählt mit bald 4.500 ausgestrahlten Folgen zu den erfolgreichsten europäischen Daily-Formaten. Die Geschichten rund um die Familie Saalfeld und ihre Gäste im Hotel Fürstenhof begeistern ein Millionenpublikum in über 50 Ländern. Konkret fiel am 1. August 2005 die erste Klappe und am 26. September 2005 lief die erste Folge im Ersten. Über die Jahre sorgten rund 600 Darsteller und 21 Traumpaare für Spannung, Romantik und zahlreiche überraschende Wendungen.