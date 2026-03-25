Auch nur ein Trend: Warum Quiet Luxury nicht für die Ewigkeit gemacht ist

Understatement statt überladene Looks voller Logos: "Quiet Luxury" gilt als Inbegriff von Stil. Das könnte sich aber schnell ändern, wie auch ein Luxusmarketing-Experte weiß.
Hochwertige Kleidung ist in, Logos sind out. Das vermittelt zumindest das "Quiet Luxury"- oder "Old Money"-Phänomen. Man soll erkennen, dass ein Kleidungsstück von einer Luxusmarke stammt - aber eben ohne offensichtliches Branding. Dieses modische Understatement wird in Magazinen und vor allem in den sozialen Medien gefeiert. Fashion-Influencerinnen tragen Kaschmirpullover, Seidenschals und Lederhandtaschen, die luxuriös wirken, ohne ihre Marke offen zur Schau zu stellen. Der Stil gilt als elegant, zurückhaltend und subtil - und bildet damit den Gegenentwurf zu den auffälligen Statussymbolen früherer Jahre.