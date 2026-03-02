Apple legt beim Einsteigermodell nach: Das neue iPhone 17e kommt mit 256 GB Speicher zum bisherigen Einstiegspreis von 699 Euro. Ein neuer A19-Chip, eine 48-MP-Kamera und erstmals Magsafe in der "e"-Reihe sollen das Modell attraktiver machen. Außerdem bekommt das iPad Air ein Update mit M4-Chip.

Mehr Leistung, mehr Speicher, aber keine Preiserhöhung: Apple hat das neue iPhone 17e präsentiert und setzt bei seinem Smartphone-Einstiegsmodell der 17er-Reihe vor allem auf mehr Speicher. Statt bislang 128 Gigabyte gibt es nun 256 in der Standardversion - die weiterhin ab 699 Euro kostet. Parallel wurde auch das iPad Air überarbeitet.

Im Inneren des iPhone 17e arbeitet jetzt der A19-Chip. Apple verspricht damit eine deutlich höhere Geschwindigkeit bei gleichzeitig besserer Energieeffizienz. Apps starten demnach schneller, grafikintensive Spiele laufen flüssiger, auch KI-Funktionen direkt auf dem Gerät sollen spürbar profitieren. Dazu kommt mit dem C1X ein neues Mobilfunkmodem aus eigener Entwicklung. Es soll bis zu doppelt so schnell arbeiten wie das C1 im iPhone 16e und dabei weniger Strom verbrauchen. Das Ziel: stabile Verbindungen und eine Akkulaufzeit, die durch den Tag tragen soll.

Kamera-Upgrade und Videos in 4K

Bei der Kamera setzt Apple auf eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera mit integriertem 2x-Telezoom in optischer Qualität. Nutzerinnen und Nutzer können zwischen 24 und 48 Megapixeln wählen, Videos werden in 4K mit Dolby Vision aufgenommen. Der Porträtmodus erkennt automatisch Personen sowie Hunde und Katzen und speichert Tiefeninformationen, die sich später anpassen lassen. Eine verbesserte HDR-Verarbeitung soll für natürlichere Farben und mehr Details sorgen, gerade bei schwierigeren Lichtverhältnissen.

Das 6,1 Zoll große Super Retina XDR OLED-Display wird vom neuen Ceramic Shield 2 geschützt, das laut Apple deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer ist als die Vorgängerversion. Neu für die "e"-Reihe ist zudem die Unterstützung von Magsafe sowie Qi2 für kabelloses Laden. Über USB-C lässt sich der Akku in rund 30 Minuten auf etwa 50 Prozent laden.

Das iPhone 17e erscheint in Schwarz, Weiß und einem neuen Hellrosa. Vorbestellungen sind ab 4. März möglich, der Verkaufsbeginn ist für den 11. März angesetzt.

Auch das iPad Air bekommt ein Update

Neben dem iPhone hat Apple auch sein iPad Air überarbeitet. Das Tablet erhält den aktuellen M4-Chip und nun standardmäßig 12 Gigabyte Arbeitsspeicher. Laut Apple ist das neue Modell bis zu 30 Prozent schneller als die Version mit M3 und deutlich leistungsfähiger als das M1-Modell. Die überarbeitete GPU unterstützt außerdem Hardware-beschleunigtes Raytracing für realistischere 3D-Grafiken und die schnellere Neural Engine beschleunigt KI-Anwendungen direkt auf dem Gerät, etwa bei Bildbearbeitung, Transkriptionen oder kreativen Workflows.

Das iPad Air bleibt in 11 und 13 Zoll erhältlich. Neu sind die Apple-eigenen Konnektivitätschips, die WLAN 7 sowie schnellere 5G-Verbindungen ermöglichen sollen. Preislich bleibt auch hier alles beim Alten: Das 11-Zoll-Modell startet bei 649 Euro, die 13-Zoll-Version bei 849 Euro. Auch hier beginnt der Vorverkauf am 4. März, die Auslieferung startet ebenso am 11. März.