Apple legt beim Einsteigermodell nach: Das neue iPhone 17e kommt mit 256 GB Speicher zum bisherigen Einstiegspreis von 699 Euro. Ein neuer A19-Chip, eine 48-MP-Kamera und erstmals Magsafe in der "e"-Reihe sollen das Modell attraktiver machen. Außerdem bekommt das iPad Air ein Update mit M4-Chip.
Mehr Leistung, mehr Speicher, aber keine Preiserhöhung: Apple hat das neue iPhone 17e präsentiert und setzt bei seinem Smartphone-Einstiegsmodell der 17er-Reihe vor allem auf mehr Speicher. Statt bislang 128 Gigabyte gibt es nun 256 in der Standardversion - die weiterhin ab 699 Euro kostet. Parallel wurde auch das iPad Air überarbeitet.