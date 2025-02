Auch Name bereits verraten: Ilkay Gündogan ist zum zweiten Mal Vater geworden

Der Kindersegen bei Sara (29) und Ilkay Gündogan (34) geht in die zweite Runde: Das Paar verkündete jetzt die Geburt seiner Tochter. "Unsere kleine Prinzessin. Ella Gundogan", schrieb die stolze Mama auf Instagram zu drei Fotos mit dem Neugeborenen. Auch der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft teilte den Post. Schon im September hatte das Ehepaar mit Babybauch-Bildern die zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht. "Wir träumen von dir", kommentierten sie damals die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, auf denen sie mit Söhnchen Kais (1) posierten.

Auf dem aktuellen Bild ist der kleine Kais zu sehen, wie er seine Schwester liebevoll im Arm hält. Der zweite Schnappschuss scheint kurz nach der Geburt im Krankenhaus entstanden zu sein. Und auf der dritten Aufnahme hält Baby Ella ihre kleinen Händchen vors Gesicht. In den Kommentaren gratulierten viele Promi-Kollegen wie Ann-Kathrin Götze (35). Alicia Andrich (31), Ehefrau von Fußballer Robert Andrich (30), beglückwünschte das Paar ebenfalls zur Geburt. Auch sein ehemaliger Barcelona-Trainer Xavi (45) gratulierte zum Nachwuchs.

Gündogan über Spagat zwischen Familie und Fußball

Der deutsche Nationalspieler und seine Frau, Model Sara Gündogan, gaben sich 2022 das Jawort. Sohn Kais kam im März 2023 zur Welt. Damals teilten die frischgebackenen Eltern ebenfalls direkt Krankenhausfotos und verrieten den Namen ihres Erstgeborenen.

Im Rahmen der heimischen Europameisterschaft plauderte Ilkay Gündogan im Interview mit der "Bild am Sonntag" über den Spagat zwischen dem Leben als Familienvater und als Fußballspieler: "Das ist nicht so einfach. [...] Der Kleine soll auch nicht jede Woche im Flieger sitzen müssen oder in Hotels übernachten. Zum Glück gibt es heutzutage Sachen wie Facetime - das ersetzt natürlich die persönliche Nähe nicht ansatzweise, aber trotzdem kann ich so jeden Tag mit meiner Frau sprechen und auch den Kleinen sehen."

Obwohl der Fußballstar türkische Wurzeln hat, herrscht eine andere "Amtssprache" im Hause Gündogan, verriet er weiter. "Gegenüber Kais versuchen wir uns beide auf Englisch zu fokussieren." Das liege neben seiner eigenen Herkunft auch an der seiner Frau: "Die Muttersprache meiner Frau ist Französisch, sie spricht aber auch Italienisch, da sie jahrelang in Italien gelebt und gearbeitet hat. Und ich komme aus einem deutsch-türkischen Haushalt. In Barcelona sprechen nahezu alle nur Spanisch. Der Kompromiss von all dem ist dann meist Englisch." Seit Sommer 2024 spielt Gündogan nach einem einjährigen Intermezzo beim FC Barcelona nun allerdings wieder in der englischen Premier League beim dortigen Topverein Manchester City.