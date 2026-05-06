Rund eine Woche vor dem Eurovision Song Contest steht der deutsche Beitrag im weltweiten Suchinteresse ganz oben: "Fire" von Sarah Engels ist laut Google in den vergangenen 30 Tagen der meistgesuchte ESC-Song. Auch Boykott-Debatten und Ticket-Anfragen prägen die aktuellen Trends.
Sarah Engels (33) sorgt im Vorfeld des Eurovision Song Contest für besonders großes Interesse im Netz. Ihr Beitrag "Fire" ist nach Google-Daten aus den vergangenen 30 Tagen weltweit der meistgesuchte ESC-Song. Damit liegt der deutsche Titel vor "Regarde!" aus Frankreich, "Per Sempre Sì" aus Italien, "Pray" aus Polen und dem australischen Beitrag "Eclipse".