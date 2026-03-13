In Dokumenten des US-Justizministeriums ist ein Foto aufgetaucht, das Andrew Mountbatten-Windsor und Lord Peter Mandelson gemeinsam mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigt. Es ist das erste bekannte Bild der drei Männer zusammen.
Ein Foto, das neue Fragen aufwirft: In den Dokumenten, die das US-Justizministerium (DOJ) im Januar der Öffentlichkeit zugänglich machte, haben Journalisten ein bislang unbekanntes Bild entdeckt. Es zeigt Andrew Mountbatten-Windsor (66) und den britischen Politiker Lord Peter Mandelson (72) gemeinsam mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019). Laut ITV News entstand die Aufnahme auf Martha's Vineyard und soll zwischen 1999 und 2000 aufgenommen worden sein - noch bevor Epstein zu 13 Monaten Haft verurteilt und als Sexualstraftäter registriert wurde.