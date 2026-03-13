In Dokumenten des US-Justizministeriums ist ein Foto aufgetaucht, das Andrew Mountbatten-Windsor und Lord Peter Mandelson gemeinsam mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zeigt. Es ist das erste bekannte Bild der drei Männer zusammen.

Ein Foto, das neue Fragen aufwirft: In den Dokumenten, die das US-Justizministerium (DOJ) im Januar der Öffentlichkeit zugänglich machte, haben Journalisten ein bislang unbekanntes Bild entdeckt. Es zeigt Andrew Mountbatten-Windsor (66) und den britischen Politiker Lord Peter Mandelson (72) gemeinsam mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019). Laut ITV News entstand die Aufnahme auf Martha's Vineyard und soll zwischen 1999 und 2000 aufgenommen worden sein - noch bevor Epstein zu 13 Monaten Haft verurteilt und als Sexualstraftäter registriert wurde.

Das Bild zeigt die drei Männer an einem Holztisch auf einer Terrasse, vor ihnen Kaffeebecher mit US-Flaggenmotiv. Ort und Zeitpunkt sind in den Unterlagen selbst nicht ausgewiesen. Das bloße Erscheinen in den Dokumenten impliziert laut den Behörden keinerlei Fehlverhalten.

Beide Männer unter Ermittlung

Prekär ist das Foto allemal: Sowohl Mountbatten-Windsor als auch Mandelson wurden unlängst wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs in Verbindung mit Epstein verhaftet und anschließend entlassen - die Ermittlungen dauern an. Mountbatten-Windsor hat jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein wiederholt bestritten. Mandelson ließ seinerseits verlauten, er glaube nicht, sich strafbar gemacht zu haben. Er argumentiert seit Langem, er habe Epsteins Version der Ereignisse sowie die Darstellung von dessen Anwalt für bare Münze genommen und erst nach dessen Tod im Jahr 2019 die Wahrheit erfahren.

Verbindungen zu Epstein wurden ihnen zum Verhängnis

Die Verbindung zu Epstein hat beiden Männern einiges gekostet. Mountbatten-Windsor wurden sämtliche königlichen Titel aberkannt, Lord Mandelson wurde als britischer Botschafter in den USA abberufen. Gegen Mountbatten-Windsor hatte zuvor die inzwischen verstorbene Virginia Giuffre den Vorwurf erhoben, er habe Sex mit ihr gehabt, als sie noch minderjährig war. Die entsprechende Zivilklage wurde ohne Schuldeingeständnis beigelegt; er bestreitet die Anschuldigungen bis heute vehement.

Das aufgetauchte Foto stammt aus dem jüngsten Teil einer enormen Aktensammlung, die das DOJ im Januar veröffentlicht hatte: drei Millionen Seiten, 180.000 Bilder und 2.000 Videos. Da Journalisten und die Öffentlichkeit die Dateien weiterhin durchforsten, dürften in den kommenden Wochen weitere bislang unbekannte Details ans Licht kommen.