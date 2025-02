Auch Lindner kommt vorbei: Robert Habeck zu Gast bei World Wide Wohnzimmer

1 Robert Habeck (Mitte) beim "Hochpetern" mit den Wolter-Zwillingen. Foto: Joyn/Felix Görgens

Die Zwillings-Moderatoren Benni und Dennis Wolter begrüßen in dieser Woche prominente Politiker. Wirtschaftsminister Robert Habeck und FDP-Chef Christian Lindner lassen sich im "World Wide Wohnzimmer" blicken. Auch eine Runde "Hochpetern" steht an.











Die Moderatoren-Zwillinge Benni und Dennis Wolter (34) rufen eine besonders politische Woche in ihrer Show "World Wide Wohnzimmer" aus. In den Ausgaben am Montag (3. Februar) und Mittwoch (5. Februar) und in der Sendung am Freitag in einer Woche (14. Februar) werden abwechselnd Robert Habeck (55) und Christian Lindner (46) zu sehen sein.