Diese Instagram-Seite widmet sich ganz dem Heimatdorf ihres Betreibers: Auf „Höfinger Memes“ wird das Leben im Leonberger Teilort humorvoll betrachtet.
Was haben die Star-Schauspieler Sean Bean, Rapper Drake, ein eigentlich völlig unbekannter Senior und der US-Politiker Bernie Sanders gemeinsam? Alle vier dienen seit vielen Jahren als Grundmotive für sogenannte „Internet-Memes“ – das sind kleine Witzbildchen mit lustigem, oft satirischem Text, die sich dann im Netz verbreiten. Ein Beispiel aus dem genannten Quartett: Sean Beans legendäre Pose als Boromir im Film-Epos „Der Herr der Ringe“, als er erklärt, dass man „nicht einfach nach Mordor hineinspaziert“. Sie wurde schon tausendfach humoristisch zweckentfremdet.