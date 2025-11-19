Kevin Costner und Leonardo DiCaprio entwickeln gemeinsam eine TV-Serie über eine UN-Mission in Osttimor 1999. Costner verhandelt über die Rolle von Ex-Präsident Bill Clinton. Das Projekt entsteht in Kooperation mit den Vereinten Nationen.
Zwei Hollywood-Schwergewichte verbünden sich für ein ambitioniertes Fernsehprojekt: Die Oscarpreisträger Kevin Costner (70) und Leonardo DiCaprio (51) entwickeln als ausführende Produzenten die Serie "United", wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet. Das Besondere an dem Vorhaben: Es entsteht in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen.