Selena Gomez ist die beste Freundin von Taylor Swift und wird auch eine ihrer Brautjungfern sein. Zum ersten Mal wurde sie nun zusammen mit der Sängerin im Stadion gesichtet, um Swifts Verlobten Travis Kelce und sein Team, die Kansas City Chiefs, zu unterstützen.
Footballer Travis Kelce (36) konnte sich beim Spiel seiner Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans am Sonntag über jede Menge Starpower freuen. Seine Verlobte Taylor Swift (35) drückte ihm einmal mehr im Stadion die Daumen. Und sie hatte prominente Unterstützung mitgebracht.