Auch Königin Silvia reiste extra an

1 24.236.721 Euro lautet in diesem Jahr das Ergebnis der Spendengala "Ein Herz für Kinder". Foto: Sascha Baumann

Die traditionelle Spendengala "Ein Herz für Kinder" sammelte in diesem Jahr 24.236.721 Euro ein. Und damit trotz Energiekrise und Inflation nur knapp weniger als im Vorjahr. Mit der schwedischen Königin Silvia wurde die Sendung eröffnet.















Während die prominenten Spendensammler in der TV-Spendengala "Ein Herz für Kinder" im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 27.618.170 Euro präsentieren konnten, fiel die Summe in diesem Jahr trotz Energiekrise und Inflation überraschenderweise nur unwesentlich geringer aus. Moderator Johannes B. Kerner (58) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (43) verkündeten am Ende des Abends live im ZDF das Ergebnis: 24.236.721 Euro.

Eine Königin eröffnet den Abend

Im Mittelpunkt des Abends standen kleine Helden, große Helfer und starke Emotionen. Los ging es aber mit einer echten Königin. Denn Kerner, der bereits zum zehnten Mal durch die Spendengala führte, eröffnete die Sendung mit Silvia von Schweden. "Diese Kinder brauchen eine ganz besondere Hilfe. Die Kinder, die Opfer eines Verbrechens sind, leben in einem schrecklichen Trauma. Das größer wird, wenn keiner den Kindern glaubt, zuhört, niemand ihnen hilft. In den Schutzhäusern finden die Kinder die Hilfe, die sie brauchen. Die Kinder merken, dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt, dass man ihnen eine Therapie anbietet", erklärte Silvia zu ihrem Herzensanliegen zu Beginn der Show.

Während der Sendung berichtete der ehemalige Fußball-Nationalspieler Phillip Lahm (39) zudem über die Krebstherapie des neunjährigen Bjarne aus Heidelberg. Schauspielerin Senta Berger (81) erzählte von ihrer Reise für "Ein Herz für Kinder" nach Eritrea, wo sie Kinder mit schwersten Verbrennungen traf. Und Schauspieler Jan Josef Liefers (58) stellte die lebensrettende Forschung für die tückische Krankheit Kinderdemenz vor. Das "Goldene Herz" ging an Ex-Boxchampion Wladimir Klitschko (46), stellvertretend für alle Helfer der vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine. Die Laudatio hielt Ursula von der Leyen (63).

Über 80 Prominente waren am Telefon

Mehr als 80 Prominente aus Gesellschaft, Sport, Politik, Show und Social Media nahmen live während der TV-Gala die Spendenanrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen. Zu den eifrigen Helfern und Helferinnen an den Telefonen gehörten neben Silvia von Schweden, Christian Lindner und Jan Josef Liefers unter anderem:

Schauspieler Wolfgang Stumph, Schauspieler Mark Keller mit seinem Sohn Aaron, Moderatorin Susanne Daubner, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Moderatorin Verona Pooth, Unternehmer Ralf Dümmel, Unternehmer Frank Thelen, Moderatorin Nazan Eckes, Model Kim Hnizdo, Fußballspieler und "Let's Dance"-Gewinner Rurik Gislason, Moderatorin Laura Wontorra, Entertainer Guido Cantz, Social-Media-Star und "DSDS"-Jurorin Katja Krasavice, Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Moderator Ricardo Simonetti, Model und Moderatorin Sylvie Meis, Moderatorin Cathy Hummels und SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil.

Musikalische Highlights für die gute Sache

Begleitet wurde der Abend von zahlreichen musikalischen Showacts. Ihr Bestes gaben:

Chart-Stürmer Álvaro Soler, Kelvin Jones und Nico Santos sowie Roland Kaiser, Patrick Kelly und Rea Garvey. Für einen besonders emotionalen Moment sorgte auch der gemeinsame Aufritt von Andrea Berg und ihrer Schwiegertochter Vanessa Mai, die zusammen mit dem Kinderchor ihren Song "Unendlich" sangen. Giovanni Zarrella und Kerstin Ott begeisterten ebenso wie "The Voice Kids"-Gewinnerin Georgia, die mit ihrer stimmgewaltigen Performance von John Lennons "Imagine" überraschte.

"Ein Herz für Kinder": Seit 2001 jährlich im ZDF

"Ein Herz für Kinder" ist eine Hilfsorganisation, die 1978 von der "Bild"-Zeitung bzw. vom Axel-Springer-Verlag ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, in Deutschland und weltweit Kinder und Familien in Not zu unterstützen. Seit 2001 findet hierzu jährlich eine Spendengala im ZDF statt, bei der fast immer neue Rekordsummen erzielt werden können. Das Besondere: Jeder der Bürger, der spenden mag, wird über Telefon mit einem Prominenten verbunden, der seine Spende persönlich entgegennimmt.