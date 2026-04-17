Nach massiver Kritik aus der polnischen Regierung und anhaltender Empörung über antisemitische Äußerungen des US-Rappers Ye, ehemals Kanye West, ist sein für den 19. Juni geplanter Auftritt im Stadion von Chorzów abgesagt worden.
Der US-Rapper Kanye West (48) wird im Juni nicht in Polen auftreten. Das Stadion Śląski im südpolnischen Chorzów hat am Freitag erklärt, der für den 19. Juni angesetzte Auftritt des Musikers werde "aus formalen und rechtlichen Gründen" nicht stattfinden. Für West, der sich inzwischen Ye nennt, wäre es laut BBC die erste Show auf polnischem Boden seit 15 Jahren gewesen.