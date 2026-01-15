Wenn Prinz Harry kommende Woche für seinen Gerichtstermin nach London kommt, werden sein Bruder William und dessen Frau Kate wohl hunderte Kilometer entfernt sein. Das royale Paar reist nach Schottland.
Zu einer Annäherung wird es offenbar wieder nicht kommen: Prinz Harry (41) soll kommende Woche in London vor dem High Court erscheinen, Bruder Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) werden sich dann in größerer Entfernung befinden: Das Paar absolviert laut "The Independent" ab Dienstag einen gemeinsamen Termin im schottischen Stirling - mehrere hundert Kilometer von der englischen Hauptstadt entfernt.