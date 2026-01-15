Wenn Prinz Harry kommende Woche für seinen Gerichtstermin nach London kommt, werden sein Bruder William und dessen Frau Kate wohl hunderte Kilometer entfernt sein. Das royale Paar reist nach Schottland.

Zu einer Annäherung wird es offenbar wieder nicht kommen: Prinz Harry (41) soll kommende Woche in London vor dem High Court erscheinen, Bruder Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) werden sich dann in größerer Entfernung befinden: Das Paar absolviert laut "The Independent" ab Dienstag einen gemeinsamen Termin im schottischen Stirling - mehrere hundert Kilometer von der englischen Hauptstadt entfernt.

Wie die BBC berichtete, wird der Herzog von Sussex nach Großbritannien reisen, um in einem Zivilprozess gegen den Verlag Associated Newspapers, der unter anderem die "Daily Mail" herausgibt, wieder vor Gericht auszusagen. Der Prozess, der Ende Januar beginnen soll, sofern es nicht vorher zu einer Einigung kommt, dreht sich um brisante Anschuldigungen. Prinz Harry und weitere prominente Kläger werfen dem Verlag vor, Informationen auf unrechtmäßige Weise beschafft zu haben. Zu den Mitklägern gehören unter anderem Popstar Sir Elton John (78) und Schauspielerin Liz Hurley (60).

Curling und Webkunst statt Familienzusammenkunft

Während Harry sich durch die Gerichtssäle des High Court bewegt, widmen sich William und Kate schottischen Traditionen. Das Paar, das in Schottland die Titel Herzog und Herzogin von Rothesay trägt, wird zunächst die National Curling Academy in Stirling besuchen. Dort treffen sie auf die britischen Curling-Nationalmannschaften, die sich auf die Olympischen Winterspiele und die Paralympics vorbereiten. William und Kate sollen beim Besuch selbst Hand an die Granitsteine legen dürfen.

Im Anschluss steht ein Besuch bei "Radical Weavers" auf dem Programm, einer gemeinnützigen Handweberei in Stirling. Die Organisation wurde 2019 gegründet und nutzt das traditionelle schottische Tartan-Weben als therapeutisches Mittel, um Menschen zu helfen, die von Traumata, Verlust oder sozialer Isolation betroffen sind. Kate, die sich in der Vergangenheit bereits für die britische Textilindustrie eingesetzt hat, wird gemeinsam mit William Gründerin Mairi Breslin treffen und sich selbst am Webstuhl versuchen.

Ein Wiedersehen mit Vater König Charles (77) ist für Harry ebenfalls nicht in Sicht. Der Monarch soll sich laut "People" zeitgleich in Schottland befinden, wo er am 19. Januar einen Termin im Palace of Holyroodhouse wahrnimmt.