Auch Julia Klöckner war vor Ort: Stefan Raab und Tom Kaulitz sehen DFB-Niederlage live im Stadion

"Woran hat et jelegen?", werden sich nach dem Abpfiff der Partie Deutschland gegen Ecuador unzählige Fußballfans gefragt haben, die die 2:1-Niederlage im TV verfolgt hatten. Der Kölsche Jung Stefan Raab (59) konnte sich diese Frage sogar live im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey stellen. Der Moderator und Entertainer wurde auf der Tribüne gesichtet, wie er sich bestens gelaunt über ein Geländer lehnte, offenbar ein T-Shirt fing und von umstehenden Deutschland- und Raab-Fans bewundernd beobachtet wurde.

Auch Heidi Klums (53) Ehemann Tom Kaulitz (36) war im Stadion. Während die Aufnahmen von Stefan Raab offenbar vor dem Anpfiff entstanden, dürfte Kaulitz zu einem späteren Zeitpunkt der Partie eingefangen worden sein - seine deutlich ernstere Miene spricht zumindest dafür. Mit verschränkten Armen und unglücklichem Blick verfolgte der Tokio-Hotel-Gitarrist das Geschehen auf dem Rasen. Bis vor Kurzem war der 36-Jährige noch als Fan-Experte von MagentaTV bei der WM im Einsatz.

Erst Politikerin, dann Fan

Auch Julia Klöckner (53), Präsidentin des Deutschen Bundestags, verfolgte das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft im Stadion. Beim Mitsingen der Nationalhymne trug sie zunächst noch ein blassrosafarbenes Jackett über ihrem weißen Deutschlandtrikot. Im Verlauf der Partie legte sie es dann ab - und zeigte sich ganz als Fan.

Am Gemütszustand der deutschen Fußballfans dürfte die durchaus verdiente Niederlage gegen Ecuador genagt haben. An der Ausgangslage für das DFB-Team ändert sie jedoch nichts: Deutschland schließt Gruppe E auf Platz eins ab und wird am kommenden Montag ab 22:30 Uhr im Gillette Stadium in Foxborough bei Boston auf einen Gruppendritten treffen. Welche Nationalmannschaft es wird, klärt sich erst im Verlauf des Wochenendes. Es handelt sich aber definitiv um ein Team aus den Gruppen A, B, C, D oder F.