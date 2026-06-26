Auch Julia Klöckner war vor Ort: Stefan Raab und Tom Kaulitz sehen DFB-Niederlage live im Stadion

Auch die prominente Unterstützung von Stefan Raab und Tom Kaulitz im Stadion konnte die 1:2-Niederlage des DFB-Teams gegen Ecuador nicht verhindern.
"Woran hat et jelegen?", werden sich nach dem Abpfiff der Partie Deutschland gegen Ecuador unzählige Fußballfans gefragt haben, die die 2:1-Niederlage im TV verfolgt hatten. Der Kölsche Jung Stefan Raab (59) konnte sich diese Frage sogar live im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey stellen. Der Moderator und Entertainer wurde auf der Tribüne gesichtet, wie er sich bestens gelaunt über ein Geländer lehnte, offenbar ein T-Shirt fing und von umstehenden Deutschland- und Raab-Fans bewundernd beobachtet wurde.