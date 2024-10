Auch Joon Kim ist mit an Bord: The Way Out: Julien Bam moderiert Escape-Room-Show bei Prime Video

"The Way Out": Julien Bam moderiert Escape-Room-Show bei Prime Video

1 Julien Bam und Joon Kim sind die Gesichter der neuen Prime-Video-Show "The Way Out". Foto: Amazon.de

Prime Video und Amazon Freevee produzieren mit "The Way Out" die erste deutsche Escape-Room-Comedy-Show. Durch das Format führen Content Creator Julien Bam und Streamer Joon Kim. Die vier Episoden sind ab Frühjahr 2025 zu sehen.











Streaming-Anbieter Prime Video und Amazon Freevee wagen sich an ein neues Comedy-Format: Im Frühjahr 2025 startet "The Way Out", Deutschlands erste Escape-Room-Comedy-Show. Durch die vier Episoden führen die bekannten Content Creator Julien Bam (35) und Joon Kim (33), wie der Streamingdienst am Donnerstag bekannt gab.