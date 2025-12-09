Am Mittwoch wird in Oslo der Nobelpreis verliehen - ein wichtiger Termin für die Königsfamilie. In den vergangenen Tagen haben sich die Royals bereits bei vielen verschiedenen Anlässen gezeigt. Dabei dürfte vor allem Mette-Marit das Lächeln in diesem Jahr schwerfallen.
Für die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) dürfte die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr eher sorgenvoll statt besinnlich sein: Der Prozess gegen ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby (28) startet am 3. Februar in Oslo. Ihm werden unter anderem vier mutmaßliche Vergewaltigungen vorgeworfen. Dennoch übernimmt die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) in diesen Tagen etliche Termine - wie jetzt bei "Der Leseklub liest Stargate" in der Osloer Kulturkirche Jakob, wo ihr eine besondere Aufgabe zuteilwurde.