Auch in Stuttgart: Rutschgefahr – hier herrscht Glatteis im Südwesten

In Baden-Württemberg wird es stellenweise glatt durch überfrierende Nässe. Wo laut Wetterdienst besondere Vorsicht geboten ist und wie das Wetter sich in den nächsten Tagen entwickelt.
Feuchtkalte Luft beschert Baden-Württemberg weiter Schnee und Regen – und gerade in der Nacht drohen mancherorts Glatteis und überfrierende Nässe. Nach Auflösung frühmorgendlicher Nebelfelder soll der Tag laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst heiter und trocken verlaufen. Doch schon ab Mittag könnte sich von Westen her dichte Bewölkung ausbreiten, der dann im Laufe des Nachmittags verbreitet Regen folgen dürfte. Im höheren Bergland sei auch mit Schneefall zu rechnen.