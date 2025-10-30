Ähnlich wie in Staffel drei könnte es auch in den nächsten "The White Lotus"-Folgen einen Haupt- und einen Nebenschauplatz geben. Dieses Mal geht es wohl nach Frankreich.
Gerüchte über Frankreich als nächster Drehort für "The White Lotus" halten sich schon länger. Und auch wenn HBO das noch nicht offiziell bestätigt hat, gibt es nun einen neuen Bericht mit konkreteren Hinweisen darauf. Wie das US-Branchenportal "Variety" erfahren haben will, werde in Frankreich "bereits aktiv nach schicken Drehorten an zwei ikonischen Schauplätzen gesucht": Paris und die Côte d'Azur sollen demnach in den neuen Folgen der beliebten Anthologie-Serie eine wichtige Rolle spielen.