Für alle, die einen Urlaub ganz ohne Auto planen, könnten diese Reiseziele genau richtig sein. Weit weg von Abgasen, tuckernden Motoren und nervigem Hupen sind an diesen Orten kaum bis gar keine Pkws zu finden.

Keine Suche nach engen Parklücken, kein nerviger Motorenlärm, keine schädlichen Abgase: In Europa gibt es Reiseziele, die dem Auto weitgehend den Rücken gekehrt haben. Damit sind die folgenden Orte für alle Urlauberinnen und Urlauber besonders reizvoll, die einfach mal auf den Pkw verzichten möchten.

Helgoland, Deutschland Helgoland ist schon seit Jahrzehnten offiziell autofrei. Private Autos sind auf der deutschen Insel nicht erlaubt. Lediglich mit Ausnahmen sind wenige Fahrzeuge zugelassen, etwa für die Polizei oder Lieferfahrzeuge zur Versorgung. Selbst das Radfahren ist offiziell verboten, aber auch hier gibt es Ausnahmen. Glücklicherweise lässt sich die kompakte Insel bequem zu Fuß erkunden. Wer auf der Suche nach Ruhe und Nordseeluft ist, findet auf Helgoland ein kleines Paradies. Ähnliches gilt übrigens auch für viele ostfriesische Insel wie Baltrum, Juist, Spiekeroog, Wangerooge oder Langeoog oder die Insel Hiddensee, die vor Rügen in der Ostsee liegt.

Giethoorn, Niederlande

Das kleine Giethoorn wird nicht ohne Grund als "Venedig des Nordens" oder "niederländisches Venedig" bezeichnet. In dem Dorf in der Provinz Overijssel gibt es im Zentrum statt Straßen ein Netz aus Kanälen und schmalen Fußwegen. Wer den Ortskern erkunden möchte, tut dies also per Boot, Fahrrad oder zu Fuß. Besonders stimmungsvoll ist Giethoorn in den Morgen- und Abendstunden. Da der Ort aber schon längst kein Geheimtipp mehr ist, sind dies auch die Tageszeiten, die am meisten Ruhe versprechen.

Zermatt, Schweiz

Zermatt am Fuß des Matterhorns gehört zu den bekanntesten, weitgehend autofreien Ferienorten der Alpen. Wer mit dem Pkw anreist, parkt in Täsch. Von dort aus geht es mit der Bahn oder mit einem Taxi weiter nach Zermatt. Innerhalb des Dorfes ist man mit Elektrotaxis und -bussen, Pferdekutschen, Fahrrädern oder zu Fuß unterwegs. Das alpine Flair in Kombination mit sauberer Luft und dem einzigartigen Blick auf das Matterhorn macht Zermatt zu einem der beliebtesten Wintersportorte der Schweiz. Auch im Sommer versprüht der Ort aber einen besonderen Charme.

Hydra, Griechenland

Die griechische Insel Hydra im Saronischen Golf verzichtet seit Jahrzehnten konsequent auf Kraftfahrzeuge. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, etwa für Rettungsfahrzeuge. Güter und Personen werden per Maultier oder Boot transportiert. Das sorgt für eine Ruhe, die auf anderen griechischen Inseln eher selten geworden ist. Die Uferpromenade des Hauptorts lädt zum Schlendern ein. Restaurants und Cafés verzaubern nicht nur mit ihren Speisen, sondern auch mit einem Blick aufs Meer.

Venedig, Italien

Venedig ist wohl mit Abstand das bekannteste Beispiel für eine autofreie Stadt in Europa. Wer sich in der Lagunenstadt fortbewegen möchte, tut das zu Fuß, per Vaporetto, Gondel oder Wassertaxi. Auch wenn Venedig sicherlich zu den meistbesuchten Reisezielen Europas zählt, verleiht die Abwesenheit von Autos der Stadt in den frühen Morgen- und späten Nachtstunden eine fast schon eigentümliche Stille.