Für alle, die einen Urlaub ganz ohne Auto planen, könnten diese Reiseziele genau richtig sein. Weit weg von Abgasen, tuckernden Motoren und nervigem Hupen sind an diesen Orten kaum bis gar keine Pkws zu finden.
Keine Suche nach engen Parklücken, kein nerviger Motorenlärm, keine schädlichen Abgase: In Europa gibt es Reiseziele, die dem Auto weitgehend den Rücken gekehrt haben. Damit sind die folgenden Orte für alle Urlauberinnen und Urlauber besonders reizvoll, die einfach mal auf den Pkw verzichten möchten.