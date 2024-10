Auch in Barbie sollte sie auftauchen: Diesen Charakter wollte Saoirse Ronan in Harry Potter spielen

1 Saoirse Ronan sollte in "Barbie" zu sehen sein und wollte damals auch eine "Harry Potter"-Figur verkörpern. Foto: imago images/SOPA Images/Ron Adar

Saoirse Ronan ist eine angesehene Schauspielerin, noch heute erinnert sie sich aber an eine Rolle in den "Harry Potter"-Verfilmungen, die sie damals nicht bekommen hat.











Link kopiert



Saoirse Ronan (30) hatte in den letzten Jahren einige große Rollen. Aber auch die vier Mal für den Oscar nominierte Schauspielerin durfte vor der Kamera längst nicht jeden Charakter verkörpern, den sie gerne dargestellt hätte. In der Show von US-Talkmaster Jimmy Kimmel (56) kommt Ronan unter anderem darauf zu sprechen, dass sie beinahe auch im Kino-Hit "Barbie" von Greta Gerwig (41) zu sehen gewesen wäre - und dass sie einst in den "Harry Potter"-Filmen mitspielen wollte.