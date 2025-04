Auch in Baden-Württemberg: Razzia gegen organisierte Kriminalität und Mafia

1 In vier Bundesländern gehen mehrere Hundert Polizisten gegen Mafia und organisierte Kriminalität vor. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Viele Mitglieder der italienischen organisierten Kriminalität in Deutschland leben in Baden-Württemberg. Eine Razzia richtet sich jetzt gegen sie. Auch in weiteren Ländern laufen Durchsuchungen.











Mehrere Hundert Polizisten gehen in vier Bundesländern mit einer Razzia gegen Mafia und organisierte Kriminalität vor. Das teilte die Polizei in Aalen mit. Demnach laufen Untersuchungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und auch in Italien. Es habe Festnahmen gegeben. Genaue Orte der Durchsuchungsmaßnahmen in Wohnobjekten nannte ein Polizeisprecher nicht.