Auch in Baden-Württemberg: Kommende Woche Warnstreiks in Unikliniken

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder kommt es auch im Gesundheitsbereich zu Einschränkungen. Verdi kündigt für Anfang der Woche Aktionen an.
– Patienten an Unikliniken müssen sich in der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen. Im Tarifstreit zwischen den Landes-Beschäftigten und den Bundesländern hat die Gewerkschaft Verdi für Dienstag und Mittwoch Warnstreiks angekündigt. Am Dienstag wollen sich demnach bundesweit 22 Universitätskliniken beteiligen. An den meisten Standorten werde der Ausstand auch am Mittwoch fortgesetzt.