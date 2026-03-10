Auch in Baden-Württemberg: Großeinsatz gegen illegale Prostitution – drei Haftbefehle

Neun Durchsuchungen in drei Bundesländern führten zu drei Haftbefehlen wegen illegaler Prostitution. In NRW, Hessen und Baden-Württemberg waren 172 Bundespolizisten im Einsatz.
In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg sind neun Objekte wegen illegaler Prostitution und unerlaubten Aufenthalts durchsucht und dabei drei Haftbefehle vollstreckt worden. 172 Bundespolizisten und ein Bargeldspürhund hätten dabei zwei Objekte in Düsseldorf sowie jeweils eines in Aachen, Bünde, Bad Honnef, Mülheim an der Ruhr, Hünfelden, Buseck und Gernsbach durchsucht, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Aachen mit.