Auch in Baden-Württemberg: Fast 30 Kilo Drogen sichergestellt – Großrazzia gegen mutmaßliche Drogenbande

Ermittler gehen mit Durchsuchungen und Festnahmen in Süddeutschland gegen eine mutmaßliche Drogenbande vor. Sichergestellt werden große Mengen an Betäubungsmitteln sowie Waffen.
Mit einer großangelegten Razzia sind Polizei und Justiz in Süddeutschland gegen eine mutmaßlich bandenmäßig organisierte Drogenhändler-Gruppe vorgegangen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurden am frühen Morgen 31 Objekte in mehreren Regionen durchsucht, darunter in den Landkreisen Neu-Ulm, Unter-, Ost- und Oberallgäu sowie in Memmingen und Kaufbeuren. Weitere Maßnahmen fanden in Baden-Württemberg sowie in Rosenheim und Fürstenfeldbruck statt.