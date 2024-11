Auch in Baden-Württemberg: Bundesweite Durchsuchungen wegen antisemitischer Hasspostings

1 Deutsche Strafverfolgungsbehörden durchsuchten bundesweit Wohnungen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Im Fokus der Durchsuchungen stehen vor allem die Urheber antisemitischer Hassbotschaften im Netz. Die Zahlen steigen stark. Durchsuchungen gibt es auch in Baden-Württemberg.











Deutsche Strafverfolgungsbehörden gehen gegen Hasspostings im Internet vor, auch in Baden-Württemberg. Schwerpunkt des Aktionstags waren laut Bundeskriminalamt (BKA) Postings mit antisemitischen Inhalten. Dabei wurden insgesamt 127 polizeilichen Maßnahmen durchgeführt. In über 90 Ermittlungsverfahren seien am Dienstag mehr als 50 Wohnungen durchsucht sowie zahlreiche Beschuldigte vernommen worden.