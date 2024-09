Auch im Fall Maddie verdächtig: Mithäftling soll im Prozess gegen Christian B. aussagen

1 Hat Christian B. im Gefängnis über Vergewaltigungen gesprochen? (Archivfoto) Foto: Michael Matthey/dpa Pool/dpa

Was wurde in der Zelle besprochen? Im Prozess gegen den auch im Fall Maddie Verdächtigen wegen fünf anderer Straftaten soll ein früherer Mithäftling vernommen werden. Was kann so ein Zeuge beitragen?











Link kopiert



Braunschweig - Im Vergewaltigungsprozess gegen den auch im Fall Maddie Verdächtigen soll ein früherer Mithäftling von Christian B. als Zeuge gehört werden. Einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft werde die Strafkammer wohl nachkommen, kündigte die Vorsitzende Richterin im Landgericht Braunschweig an. Die Strafverfolger hatten die Vernehmung des Mannes am Vortag beantragt, weil der Anklagte im Gefängnis mit ihm über mehrere Vergewaltigungen in Portugal gesprochen haben soll.