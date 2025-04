Auch ihr Noch-Ehemann war da: Annalena Baerbock sorgt beim Bundespresseball für Gesprächsstoff

Beim 72. Bundespresseball am 4. April im Hotel Adlon in Berlin hat besonders die scheidene Außenministerin Annalena Baerbock (44) für Gesprächsstoff gesorgt. Nicht nur, weil sie ein Hingucker-Outfit trug. Sondern auch, weil sie bei dem Event auf ihren Noch-Ehemann Daniel Holefleisch traf.

Trennung im November bekannt gegeben

Im November 2024 hatten die Grünen-Politikerin und der Kommunikationsberater ihre Trennung nach 17 Jahren Ehe bekannt gegeben. "Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam entschieden, dass wir kein Paar mehr sind", teilten sie damals in einer Erklärung mit. Wenige Monate später besuchten nun beide den Bundespresseball - aber nicht gemeinsam. Annalena Baerbock posierte an der Seite der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge (40) für die Fotografen. Sie trug ein langes Abendkleid mit langen Ärmeln und in auffälliger rotoranger Farbe.

Daniel Holefleisch huschte derweil schnell an den Kameras vorbei, wie RTL berichtete. Er habe auch nicht mit den Medien gesprochen. Die beiden hatten 2007 geheiratet, ihre Töchter kamen 2011 und 2015 zur Welt. 2023 hatten sich Baerbock und Holefleisch noch zusammen beim Bundespresseball gezeigt.

Dies machten nun andere: Der scheidende Finanzminister Jörg Kukies (57) wählte die Veranstaltung, um mit seiner Frau laut "Bild" den ersten öffentlichen Auftritt zu feiern.

Margot Friedländer warnte vor Demokratiefeindlichkeit

Die politische Prominenz versammelte sich für diesen Anlass bereits zum 72. Mal. Das Motto lautete 2025: "Für die Demokratie. Pressefreiheit stärken". Den bewegendsten Auftritt lieferte einmal mehr Margot Friedländer (103). Die Holocaust-Überlebende kam im Rollstuhl auf die Bühne und warnte in ihrer Rede: "Das Motto des Abends konnte nicht aktueller sein. Denn ohne Pressefreiheit gibt es keine freiheitliche Demokratie. Ich bitte euch herzlich: Passt gut auf. Was damals geschah, darf nie wieder geschehen."