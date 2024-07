Auch Hugh Grant ist involviert: Prinz Harry spricht in einer Doku über Streit mit britischen Medien

1 Prinz Harry ist mit der britischen Boulevardpresse auf Kriegsfuß. Foto: ALPR/AdMedia/ImageCollect

Prinz Harry geht seit langem gegen die britische Boulevardpresse vor und trägt den Streit auch vor Gericht aus. In einer neuen Doku wird er über diesen Kampf berichten. In "Tabloids On Trial" werden noch weitere bekannte Persönlichkeiten zu Wort kommen.











Prinz Harry (39) kommt in einer ITV-Dokumentation mit dem Titel "Tabloids On Trial" zu Wort, die sich mit den laufenden Rechtsstreitigkeiten und dem Telefon-Hacking-Fall in der britischen Boulevardpresse befasst. Chris Ship, "ITV News"-Royal-Korrespondent, veröffentlichte bei X zwei Fotos, auf denen Harry mit Interviewerin Rebecca Barry zu sehen ist.