Leni Klum hat ihrem Adoptivvater Seal zum 63. Geburtstag gratuliert und zu diesem Anlass ein süßes Babyfoto geteilt. Der Sänger bedankte sich in einer rührenden Nachricht für die Glückwünsche.

Leni Klum (21) hat Seal (63) liebevolle Glückwünsche zu seinem 63. Geburtstag geschickt. "Mein Papa hat Geburtstag! Ich liebe dich", schrieb sie auf Instagram zu einem gemeinsamen Bild. Darauf ist der Sänger zu sehen, wie er die noch ganz kleine Leni auf dem Arm hält. Sowohl Vater als auch Tochter strahlen in die Kamera.

Seal, der das Model 2009 adoptierte, erwiderte ihre rührenden Worte in einem Kommentar. "Ich liebe dich von ganzem Herzen, für immer und ewig", schrieb er. Zudem teilte er den Beitrag in seiner Story und schwärmte: "Dieser kleine Engel war ein Geschenk des Himmels und hat mich für immer verändert."

Neben Leni Klum gratulierte auch Henry Samuel (20) seinem Vater. Der Sohn von Heidi Klum (52) und Seal veröffentlichte ein Kindheitsfoto in seiner Instagram-Story, das ihn, Schwester Lou (16) und Papa Seal in Pyjamas im Bett zeigt. Der Musiker und seine Tochter lachen herzlich, während Henry in einen Keks beißt. Statt einer Nachricht ergänzte Henry drei rote Herzen.

So sehr liebt Leni ihren Papa

Seal und Heidi Klum haben neben Henry und Lou auch ihren Sohn Johan (19). Das Paar war rund sieben Jahre verheiratet, bis im Jahr 2012 die Trennung bekannt wurde. Tochter Leni stammt aus Heidi Klums Beziehung mit Formel-1-Teamchef Flavio Briatore (75).

Wie gern Leni ihren Papa Seal hat, beweist sie regelmäßig auf Instagram. So bezeichnete sie sich schon als "Papas größter Fan" oder erklärte ihn in einer Nachricht zu seinem 62. Geburtstag zum besten Vater "seit Tag eins".