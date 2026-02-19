Leni Klum hat ihrem Adoptivvater Seal zum 63. Geburtstag gratuliert und zu diesem Anlass ein süßes Babyfoto geteilt. Der Sänger bedankte sich in einer rührenden Nachricht für die Glückwünsche.
Leni Klum (21) hat Seal (63) liebevolle Glückwünsche zu seinem 63. Geburtstag geschickt. "Mein Papa hat Geburtstag! Ich liebe dich", schrieb sie auf Instagram zu einem gemeinsamen Bild. Darauf ist der Sänger zu sehen, wie er die noch ganz kleine Leni auf dem Arm hält. Sowohl Vater als auch Tochter strahlen in die Kamera.