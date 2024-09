Auch gegen seinen Bodyguard: Sean Diddy Combs: Neue Klage wegen Vergewaltigung

Noch eine Klage gegen Sean "Diddy" Combs (54): Der Musikproduzent und sein und ehemaliger Leibwächter werden beschuldigt, eine Frau im Jahr 2001 betäubt, vergewaltigt und dabei gefilmt zu haben. In der Klage, die dem US-Magazin "People" vorliegt, gibt Thalia Graves an, dass sie 25 Jahre alt war, als sie von dem Musikmogul und seinem Bodyguard sexuell missbraucht wurde.

Während der Musikmagnat im Gefängnis sitzt und auf einen Prozess wegen Sexualverbrechen auf Bundesebene wartet, wird mit einem weiteren Vorwurf des sexuellen Übergriffs konfrontiert.

In der Forderung nach einem Geschworenenprozess, die am Dienstag, 24. September, in einem Bezirksgericht im südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, behauptet die Frau, dass Combs und sein damaliger Sicherheitschef Joseph Sherman sie im Sommer 2001 in Combs "Bad Boy Records"-Plattenfirma in New York City vergewaltigt haben.

Graves behauptet, dass der sexuelle Übergriff auf Video aufgezeichnet wurde. Sie war zu damaliger Zeit mit einem der Mitarbeiter von Combs liiert. Zudem sagte sie auf einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag, dass sie sich aufgrund der mutmaßlichen "analen und vaginalen" Vergewaltigung unter Drogeneinfluss lange "wertlos und isoliert" gefühlt habe.

Suizidgedanken nach Vergewaltigung

Die Erlebnisse gingen "über den bloßen körperlichen Schaden hinaus, der durch und während des Angriffs verursacht wurde", so Graves. Es sei ein Schmerz, tief im Inneren, der "meine geistige Gesundheit belastet hat". Unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, Albträumen bis Selbstmordgedanken leide sie seitdem.

Den Vorfall habe Graves nie den Behörden gemeldet, weil sie befürchtet hatte, dass Combs und Sherman ihr etwas antun würden. Bis sie im November 2023 erfuhr, dass der Musiker und Leibwächter die "schreckliche Vergewaltigung" aufgezeichnet hatten und es "im Laufe der Jahre bis in die Gegenwart anderen gezeigt und/oder das Video als Pornografie verkauft haben".

Graves beendete ihre Anschuldigungen mit den Worten: "Ich bin froh, dass Diddy eingesperrt ist, aber das ist ein vorübergehendes Gefühl der Erleichterung." Ihre Anwältin Gloria Allred fordert Schadensersatz und Strafschadensersatz, deren Höhe im Prozess festgelegt werde.

Diddy weiterhin im Gefängnis

Combs sitzt derzeit in Untersuchungshaft, nachdem er am 16. September verhaftet und wegen illegalen Sexhandels, organisierte Kriminalität und Förderung von Prostitution angeklagt wurde. Zweimal verweigerte ihm das Gericht bereits eine Freilassung auf Kaution. Sein Anwalt, Marc Agnifilo, betont, dass sein Mandant unschuldig sei. Eine erste Anhörung ist für den 9. Oktober angesetzt.