Monaco feiert am Mittwoch seinen Nationalfeiertag. Die Fürstenfamilie nahm zunächst am traditionellen Gottesdienst teil, bei dem Charlène und Albert sichtbar bewegt wirkten. Später zeigten sie sich auf dem Palastbalkon - begleitet von den Zwillingen Gabriella und Jacques.
Am 19. November feiert Monaco seinen traditionellen Nationalfeiertag. Die Fürstenfamilie kam dafür zunächst in der Kathedrale Notre-Dame-Immaculée zum Gottesdienst zusammen. Fürstin Charlène (47) und Fürst Albert II. (67) wirkten dabei laut Medienberichten sichtlich bewegt und nachdenklich. Mit ihnen vor Ort waren auch ihre zehnjährigen Zwillinge, Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques, ebenso wie Caroline von Hannover (68) und Stéphanie von Monaco (60).