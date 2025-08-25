Auch für die Spiele von seinem Bruder: Moritz Wagner ist neuer Experte bei der Basketball-EM

Moritz Wagner wechselt die Seiten: Weil er verletzungsbedingt nicht selbst spielen kann, wird der NBA-Star bei der Basketball-EM als Experte fungieren. Auch über die Leistung seines Bruders Franz muss er urteilen.

Die Wagner-Brüder erleben bei der Basketball-EM 2025 eine Premiere der besonderen Art. Während Franz Wagner (23) mit der deutschen Nationalmannschaft um den Titel kämpft, sitzt sein großer Bruder Moritz (28) erstmals als TV-Experte am Mikrofon - und wird dessen Leistungen professionell bewerten müssen.

Der NBA-Profi von Orlando Magic kann wegen eines Kreuzbandrisses im Dezember nicht selbst an dem Turnier teilnehmen. Bei MagentaSport übernimmt er jetzt eine neue Rolle und verstärkt das Expertenteam um Per Günther, Ireti Amojo und Marie Gülich. "Ich freue mich ganz besonders auf diese Möglichkeit. Sie bietet mir die Chance, den Sport anders zu beleuchten, eine andere Diskussion zu führen, einen anderen Austausch zu haben", schwärmt der Weltmeister von 2023 in einer Pressemitteilung.

Vielfältige Aufgaben als Experte

Wagner wird für MagentaSport sowohl die Live-Übertragungen ausgewählter deutscher und internationaler Topspiele begleiten als auch regelmäßig als Studiogast vor und nach den Partien im Einsatz sein. Während der Halbzeitpausen deutscher Spiele soll er live zugeschaltet werden, um spontane Einschätzungen zu liefern. Seine NBA-Erfahrung macht ihn besonders wertvoll bei der Analyse internationaler Superstars wie Nikola Jokic oder Luka Doncic, die er aus der Liga bestens kennt. Zusätzlich wird Wagner regelmäßiger Gast im Podcast "EuroBasket Spezial" sein und die Turnierverläufe analysieren.

Kommentare zu seinem eigenen Bruder

Besonders brisant wird Moritz Wagners neue Rolle, wenn Deutschland spielt. Dann muss er seinen jüngeren Bruder Franz objektiv bewerten, der zu den wichtigsten Spielern im Team von Bundestrainer Gordon Herbert (66) gehört. In Franz sowie die anderen Teammitglieder setzt er vorab schon mal großes Vertrauen: "Was wir von dieser Mannschaft erwarten können, das ist so wie jedes Jahr", gibt sich Wagner vor Turnierbeginn selbstbewusst. "Wenn wir nicht um die Goldmedaille spielen, sind wir auf der falschen Linie."

Schonen wird er seinen Bruder bei seinen Kommentaren also bestimmt nicht. "Was ihr von mir erwarten könnt?! Ich bin ja keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Es ist jetzt auch eine ganz andere Perspektive. Ich hoffe, dass ich auch was dabei lernen kann", verspricht der gebürtige Berliner. Er freue sich auf "eine tolle Erfahrung mit viel Spaß und viel Lachen".

Deutsche Spiele kostenlos bei MagentaSport

Die deutsche Mannschaft startet am 27. August gegen Montenegro in die FIBA EuroBasket 2025. Der Auftakt wird um 15:30 Uhr live bei MagentaSport übertragen. Der Streaminganbieter zeigt alle 76 Spiele der Europameisterschaft, die deutschen Partien sind kostenlos.