Auch für die Spiele von seinem Bruder: Moritz Wagner ist neuer Experte bei der Basketball-EM

Moritz Wagner wechselt die Seiten: Weil er verletzungsbedingt nicht selbst spielen kann, wird der NBA-Star bei der Basketball-EM als Experte fungieren. Auch über die Leistung seines Bruders Franz muss er urteilen.
Die Wagner-Brüder erleben bei der Basketball-EM 2025 eine Premiere der besonderen Art. Während Franz Wagner (23) mit der deutschen Nationalmannschaft um den Titel kämpft, sitzt sein großer Bruder Moritz (28) erstmals als TV-Experte am Mikrofon - und wird dessen Leistungen professionell bewerten müssen.